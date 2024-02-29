Шеф-повар раскрыл секрет идеального соуса для итальянской пиццы

Шеф-повар Сергей Веревкин считает, что для идеальной итальянской пиццы подойдет только натуральный домашний соус, который готовится из спелых помидоров, оливкового масла, чеснока, соли и свежих итальянских трав.

«Чтобы соус получился максимально ароматным, лучше за пару дней до готовки перенести помидоры из холодильника на кухонный стол — так они еще больше раскроют вкус и аромат», — добавил эксперт.

Как отметил специалист в разговоре с «СЭ», в приготовлении домашнего соуса для итальянской пиццы нет ничего сложного. Достаточно перемолоть спелые томаты, а после добавить к ним остальные ингредиенты.