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Как приготовить вкусный соус для пиццы дома: рецепт от шеф-повара
Питание и еда

Сегодня, 14:00

1 мин.

Шеф-повар раскрыл секрет идеального соуса для итальянской пиццы

Мария Маковей
Автор
Итальянская пицца.
Фото vaaseenaa/istockphoto.com
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Шеф-повар Сергей Веревкин считает, что для идеальной итальянской пиццы подойдет только натуральный домашний соус, который готовится из спелых помидоров, оливкового масла, чеснока, соли и свежих итальянских трав.

«Чтобы соус получился максимально ароматным, лучше за пару дней до готовки перенести помидоры из холодильника на кухонный стол — так они еще больше раскроют вкус и аромат», — добавил эксперт.

Как отметил специалист в разговоре с «СЭ», в приготовлении домашнего соуса для итальянской пиццы нет ничего сложного. Достаточно перемолоть спелые томаты, а после добавить к ним остальные ингредиенты.

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