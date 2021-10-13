Что будет, если есть пиццу каждый день

Пицца — самое популярное итальянское блюдо: польза и вред для здоровья.

Пицца — одно из самых продаваемых блюд во всем мире. Ее любят многие, потому что она вкусная, сытная и недорогая. В традиционном итальянском блюде содержатся необходимые человеку белки, жиры и углеводы, но чтобы пицца приносила пользу, а не вред, нужно знать несколько правил.

Врач-диетолог Нируя Дианова рассказывает, как правильно есть пиццу без пагубных последствий для организма и какие виды пицц самые полезные.

Какая пицца самая низкокалорийная и полезная?

Пицца принесет пользу организму, если она будет приготовлена правильно и из качественных ингредиентов. В ресторанах быстрого питания обычно используют масло с канцерогенами, майонез, кетчуп и колбасы, что очень вредно. А замороженная пицца из магазина содержит много трансжиров. Лучше выбирать свежую пиццу из печи или приготовить ее самостоятельно дома.

Отдавайте предпочтением пиццам, в которых меньше колбас, бекона и пеперони. Такие пиццы изначально больше богаты жирами, чем белками. Можно выбрать и пиццу с соусом барбекю, так как он неострый. Или ту, где есть настоящие куски мяса.

Ещё один полезный вариант — курица с ананасами. Ведь ананас — это клетчатка. Также предпочтение лучше отдать пицце с ветчиной. Это натуральное мясо, а не только чистый жир. Если нравится сыр, то можно и пиццу «Четыре сыра».

Стоит обращать внимание на начинку. Продукты должны быть свежими, а вместо соуса и майонеза лучше выбирать томатную пасту или сами помидоры, которые содержат ликопин (каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов), обладающий мощными антиоксидантными свойствами.

Если вы следите за фигурой, то предпочтение стоит отдавать пицце на тонком тесте, которая содержит меньше калорий, чем такая же, но на толстом тесте.

Ликопин.

Как правильно есть пиццу?

Пицца — продукт, содержащий белки, жиры и углеводы, но он беден по клетчатке. Нужно помнить, что половину приема основного завтрака, обеда и ужина должна составлять как раз клетчатка. Это фрукты, овощи, зелень. Соответственно, если вы хотите иногда баловать себя пиццей, тогда нужно съедать один-два куска, а после — овощной салат или тушеное рагу. Так будет намного полезнее для организма и прием пищи станет сбалансированным.

Когда вы съели два кусочка пиццы, а следом салат, задайте себе вопрос: а хочу я третий кусок пиццы или нет? Такой прием пищи быстро придаст чувство сытости — за дополнительным куском вы уже не пойдете.

Полезно после приема пиццы выпить чай с ромашкой. Это будет отличным сочетанием, так как такой напиток хорошо воздействует на процесс пищеварения и на слизистую желудка.

Основные источники клетчатки.

Где еще искать клетчатку?

Чем опасно для организма человека чрезмерное употребление пиццы?

Из-за чрезмерного и неправильного потребления пиццы может появиться холецистит (желчекаменная болезнь) или панкреатит. Происходит это, как правило, когда нет четкого режима питания и прием пищи не сбалансирован.

Обостряются и другие болезни при большом употреблении такой жирной и калорийной пищи. Можно легко набрать лишние килограммы.

Однако если есть пиццу правильно и нечасто, то никакого вреда для организма не будет.