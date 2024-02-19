Диетолог назвала продукты, которые помогут справиться с анемией

Врач-диетолог Татьяна Селезнева рассказала 76.RU, какие продукты помогут поднять уровень гемоглобина в крови, а следовательно вылечить анемию.

Доктор отметила, что анемия — это довольно распространенное заболевание, которое сопровождается усталостью, выпадением волос, ухудшением состояния кожи, снижением иммунитета.

«Конечно, надо разбираться с причиной анемии. Это могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет, дефицит питания, потеря крови, гинекологические заболевания у женщин. Врачи помогут установить причину анемии и назначат лечение. Но в любом случае для повышения уровня гемоглобина очень важна коррекция питания», — пояснила эксперт.

По словам врача, помочь справиться с железодефицитной анемией могут некоторые продукты, среди которых печень, индейка и говядина, рыба, орехи, кунжут, сушеные грибы, гречка и овсянка, свекла, листовые салаты, руккола и шпинат. Также диетолог посоветовала есть сухофрукты, особенно финики и чернослив, свеклу, фрукты и ягоды — чернику, бруснику, смородину, фейхоа, лимон и гранат.

«Красное мясо (говядину, свинину), печень включайте в свой рацион два раза в неделю, мясо птицы — ежедневно. На гарнир к мясу всегда добавляйте свежую зелень. На перекус прихватите с собой несколько орешков и 2-3 штуки фиников. Почаще готовьте на завтрак гречку с грибами, а овсянку варите из цельного зерна», — объяснила Селезнева.

Кроме того, эксперт посоветовала съедать хотя бы пару фруктов в день.