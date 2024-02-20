Терапевт перечислил вредные для почек продукты

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Врач-терапевт Михаил Елисеев в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, какие продукты негативно сказываются на здоровье почек.

По словам доктора, самыми вредными являются соленые продукты. Из-за них органу приходится больше работать, чтобы вывести избыток натрия.

«Еще один вредный для почек продукт — алкоголь. Мочевыделительная система выводит из организма связанные токсические вещества. При этом нагрузка на почки сильно возрастает», — добавил Елисеев.

К проблемам с почками также может привести чрезмерное увлечение красным мясом, молочными продуктами, различными видами масел, бананами и авокадо.

Эксперт также подчеркнул, что проявление хронических заболеваний органа зависит от образа жизни человека.