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Какие продукты нельзя есть при болезнях почек, продукты вредные для почек
Питание и еда

20 февраля, 14:30

1 мин.

Терапевт перечислил вредные для почек продукты

Мария Маковей
Автор
Вредные продукты для почек.
Фото Mukhina1/istockphoto.com
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Врач-терапевт Михаил Елисеев в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, какие продукты негативно сказываются на здоровье почек.

По словам доктора, самыми вредными являются соленые продукты. Из-за них органу приходится больше работать, чтобы вывести избыток натрия.

«Еще один вредный для почек продукт — алкоголь. Мочевыделительная система выводит из организма связанные токсические вещества. При этом нагрузка на почки сильно возрастает», — добавил Елисеев.

К проблемам с почками также может привести чрезмерное увлечение красным мясом, молочными продуктами, различными видами масел, бананами и авокадо.

Эксперт также подчеркнул, что проявление хронических заболеваний органа зависит от образа жизни человека.

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