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Сергей Гранкин: «Мы оказали достойное сопротивление»

11:32
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Ветеран сборной России Сергей Гранкин подвел итог четвертого матча на Кубке мира, в котором команда проиграла Бразилии (0:3).

— Играли мы неплохо, оказали достойное сопротивление, — сказал Гранкин. — Но в команде много молодых ребят, опыта в концовках не хватает. У нас были хорошие мячи, мы их просто не реализовали. Будем двигаться дальше.

После четырех туров Кубка мира Россия занимает 7-е место из 12 участников. (Дмитрий Кузнецов)

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