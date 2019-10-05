Сергей Гранкин: «Мы оказали достойное сопротивление»

Ветеран сборной России Сергей Гранкин подвел итог четвертого матча на Кубке мира, в котором команда проиграла Бразилии (0:3).

— Играли мы неплохо, оказали достойное сопротивление, — сказал Гранкин. — Но в команде много молодых ребят, опыта в концовках не хватает. У нас были хорошие мячи, мы их просто не реализовали. Будем двигаться дальше.

После четырех туров Кубка мира Россия занимает 7-е место из 12 участников. (Дмитрий Кузнецов)