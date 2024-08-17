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Сегодня, 13:55

Александра Трусова и Макар Игнатов поженились

Ана Горшкова
Корреспондент
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Макар Игнатов и Александра Трусова.

Российские фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов 17 августа поженились. 20-летняя спортсменка опубликовала видео из ЗАГСа.

Также пара поделалась видео после церемонии бракосочетания, на котором Игнатов несет Трусову на руках.

В июне 2024 года стало известно, что 24-летний Игнатов сделал предложение Трусовой. Он опубликовал совместное фото с Александрой на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге и кольцом в своем Telegram-канале, сопроводив пост подписью: «Она сказала «Да»!»

Александра Трусова и&nbsp;Макар Игнатов. Поцелуи у бортика и предложение у разведенных мостов: лавстори Трусовой и Игнатова

Фигурное катание
Александра Трусова
Макар Игнатов
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