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Анна Седокова развелась с Янисом Тиммой

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Анна Седокова и Янис Тимма.
Фото Соцсети

Певица Анна Седокова объявила о разводе с 32-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

«Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же, посмотрим. Я знаю, вы увидите перемены во мне и внешние, и внутренние. Да, они есть.

Самое ценное — вы слышите мой голос. Помимо голоса, со мной остались моя смелость, решительность и вера во все лучшее. А ещё мои дети и песни», — написала певица в соцсетях.

 
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Седокова и Тимма были в браке с 2020 года. За четыре года совместной жизни пара неоднократно выносила ссоры на публику, однако все конфликты не доходили до официального развода. У Седоковой и Тиммы не родилось общих детей.

Сама Седокова воспитывает двух дочерей и одного сына от разных мужчин. У Тиммы также есть ребенок от первого брака.

 

 

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