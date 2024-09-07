Анна Седокова развелась с Янисом Тиммой

Певица Анна Седокова объявила о разводе с 32-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

«Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же, посмотрим. Я знаю, вы увидите перемены во мне и внешние, и внутренние. Да, они есть.

Самое ценное — вы слышите мой голос. Помимо голоса, со мной остались моя смелость, решительность и вера во все лучшее. А ещё мои дети и песни», — написала певица в соцсетях.

Седокова и Тимма были в браке с 2020 года. За четыре года совместной жизни пара неоднократно выносила ссоры на публику, однако все конфликты не доходили до официального развода. У Седоковой и Тиммы не родилось общих детей.

Сама Седокова воспитывает двух дочерей и одного сына от разных мужчин. У Тиммы также есть ребенок от первого брака.