Дочь Аленичева ответила на критику после откровенного видео из примерочной: «Люди слабые, сплошное стадо»

Полина Аленичева, дочь бывшего футболиста и тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева отреагировала на критику своего контента в соцсетях.

Ранее 24-летняя девушка выложила видео и фото из примерочной в нижнем белье, после чего подверглась критике.

Полина Аленичева в примерочной. Фото Скриншот видео, соцсети

«Как же люди боятся осуждения, боятся, что о них подумают. Какие же они слабые. «А что скажут люди...» Сплошное стадо.

Я не дам погаснуть своему свету внутри! Я всю жизнь делаю что хочу и выкладываю что хочу. Смеюсь с людей, которые боятся других людей, мнения и т. д.» — написала Полина в соцсетях.

Последним местом работы Дмитрия Аленичева был «Енисей», который он покинул в 2019 году. Также 52-летний специалист возглавлял «Спартак», тульский «Арсенал» и юношескую сборную России.