Объявившая о разводе с баскетболистом Седокова кардинально сменила имидж. Видео

Певица Анна Седокова сменила имидж после расставания с баскетболистом Янисом Тиммой.

41-летняя певица сообщила о разводе со спортсменом 7 сентября. Они были в браке с 2020 года.

Седокова опубликовала в соцсетях видео своего перевоплощения — теперь у певицы рыжее каре.

За четыре года совместной жизни пара неоднократно выносила ссоры на публику, однако все конфликты не доходили до официального развода.

Сама Седокова воспитывает двух дочерей и одного сына от разных мужчин. У Тиммы также есть ребенок от первого брака.