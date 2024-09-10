Объявившая о разводе с баскетболистом Седокова кардинально сменила имидж. Видео
Объявившая о разводе с баскетболистом Седокова кардинально сменила имидж
Певица Анна Седокова сменила имидж после расставания с баскетболистом Янисом Тиммой.
41-летняя певица сообщила о разводе со спортсменом 7 сентября. Они были в браке с 2020 года.
Седокова опубликовала в соцсетях видео своего перевоплощения — теперь у певицы рыжее каре.
За четыре года совместной жизни пара неоднократно выносила ссоры на публику, однако все конфликты не доходили до официального развода.
Сама Седокова воспитывает двух дочерей и одного сына от разных мужчин. У Тиммы также есть ребенок от первого брака.
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