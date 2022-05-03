Пловчиха Егорова о возвращении из Европы в Россию: «Очень долго и сложно. И очень дорого!»

Призер чемпионатов Европы Анна Егорова в интервью «СЭ» рассказала о том, как добиралась до чемпионата России по плаванию в Казани. Егорова тренируется на постоянной основе во Франции.

«Добираться до Казани было очень долго и сложно. И очень дорого! Сейчас есть только один нормальный вариант добраться до России из Европы — Стамбул. В России я с 20 апреля. В связи с ситуацией в стране и в мире в целом я пытаюсь наслаждаться тренировочным процессом, больше проводить времени с семьей и друзьями», — сказала Егорова.

Отметим, что Анна стала единственной из всех россиян, кто тренируется за рубежом и доехал до ЧР.

Турнир, который прошел в Казани с 23 по 29 апреля пропустили Юлия Ефимова, Владимир Морозов, Анастасия Кирпичникова и Андрей Минаков.