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Сегодня, 17:18

Пловчиха Егорова о возвращении из Европы в Россию: «Очень долго и сложно. И очень дорого!»

Российская пловчиха Егорова рассказала о сложностях возвращения в Европу из России
Рустам Имамов
Корреспондент
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Призер чемпионатов Европы Анна Егорова в интервью «СЭ» рассказала о том, как добиралась до чемпионата России по плаванию в Казани. Егорова тренируется на постоянной основе во Франции.

«Добираться до Казани было очень долго и сложно. И очень дорого! Сейчас есть только один нормальный вариант добраться до России из Европы — Стамбул. В России я с 20 апреля. В связи с ситуацией в стране и в мире в целом я пытаюсь наслаждаться тренировочным процессом, больше проводить времени с семьей и друзьями», — сказала Егорова.

Отметим, что Анна стала единственной из всех россиян, кто тренируется за рубежом и доехал до ЧР.

Турнир, который прошел в Казани с 23 по 29 апреля пропустили Юлия Ефимова, Владимир Морозов, Анастасия Кирпичникова и Андрей Минаков.

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