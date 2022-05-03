Пловчиха Егорова о тренировках во Франции: «Пришлось столкнуться с русофобией»

Призер чемпионатов Европы Анна Егорова в интервью «СЭ» рассказала о том, как тренируется во Франции после того, как началась ситуация в Украине.

«Последние полтора месяца я находилась на спортивной базе на Тенерифе, там очень хороший спорткомплекс, который включает в себя полную подготовку как на воде, так и в зале. В повседневной жизни я не сталкивалась с русофобией, но мне пришлось с ней столкнуться, когда я захотела поехать на сборы или соревнования за границей. Но на данный момент я полностью довольна своей командой, у меня достаточно спарринг-партнеров. Разнообразная команда, большая. Интернациональная. И я полностью довольна своей командой. С Настей Кирпичниковой сейчас мы пересекаемся редко, так как я сменила команду. И мы стали после этого намного реже общаться», — сказала Егорова.

Отметим, что Анна стала единственной из всех россиян, кто тренируется за рубежом и доехал до чемпионата России. Турнир, который прошел в Казани с 23 по 29 апреля пропустили Юлия Ефимова, Владимир Морозов, Анастасия Кирпичникова и Андрей Минаков. (Рустам Имамов)