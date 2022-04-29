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Сегодня, 21:46

Сальников прокомментировал возможное лишение российских пловцов золота чемпионата мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что разбирательство дела о дисквалификации российского пловца Артема Лобузова в Международной федерации плавания (FINA) было затянуто.

«Это относится к далекому прошлому, которое обсуждалось не раз по поводу правомерности решений в базе данных LIMS. Если спортсмен решил не подавать апелляцию в CAS, то это было неизбежно. Вопрос, почему так долго это висело и разбиралось с FINA. Все было бы правильным, если бы это не затягивалось», — сказал Сальников ТАСС.

29 марта стало известно, что Лобузов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

В составе сборной золото в эстафете 4х200 м свободным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде выиграли Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Артем Лобузов и Александр Красных.

Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Артем Лобузов и&nbsp;Александр Красных лишатся золотых медалей. Российских пловцов обязывают отдать золотые медали американцам. Что произошло?

Владимир Сальников
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