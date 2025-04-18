Чемпионат России по плаванию: трансляция финальных заплывов 18 апреля
В шестой, заключительный день чемпионата России по плаванию в Казани будут разыграны последние медали соревнований.
В пятницу, 18 апреля, пройдут финальные заплывы следующих дистанций и дисциплин:
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Мужчины. 100 м, вольный стиль
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Женщины. 200 м, брасс
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Мужчины. 200 м, баттерфляй
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Женщины. 100 м, баттерфляй
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Мужчины. 1500 м, вольный стиль
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Женщины. 200 м, вольный стиль
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Мужчины. 50 м, брасс
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Мужчины. 200 м, спина
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Женщины. 50 м, вольным
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Мужчины. 4x100 м, комбинированная эстафета
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Женщины. 4x100 м, комбинированная эстафета
Трансляцию заплывов дня в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и сайт matchtv.ru на бесплатной основе. Начало — в 16.55 мск. Также смотреть соревнования можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира федерального канала).
Чемпионат России по плаванию проходит в бассейне Дворца водных видов спорта в Казани с 13 по 18 апреля. В соревнованиях принимают участие восемь сотен спортсменов из более чем 72 регионов России.