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Сегодня, 17:42

Чикунова выиграла золото чемпионата России на дистанции 200 м брассом

Руслан Минаев
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Евгения Чикунова.
Фото Global Look Press

Евгения Чикунова стала чемпионкой России по плаванию на дистанции 200 м брассом. Турнир проходит в Казани.

Чикунова показала результат 2 минуты 20,36 секунды.

Серебряную медаль завоевала Анастасия Шиленкова (2.27,06). Бронзовой призеркой стала Виктория Карюк (2.27,47).

20-летняя Чикунова выполнила норматив чемпионата мира, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Спортсменка является мировой рекордсменкой на дистанции 200 м брассом в 50-метровом бассейне.

Евгения Чикунова
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