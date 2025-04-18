Чикунова выиграла золото чемпионата России на дистанции 200 м брассом

Евгения Чикунова стала чемпионкой России по плаванию на дистанции 200 м брассом. Турнир проходит в Казани.

Чикунова показала результат 2 минуты 20,36 секунды.

Серебряную медаль завоевала Анастасия Шиленкова (2.27,06). Бронзовой призеркой стала Виктория Карюк (2.27,47).

20-летняя Чикунова выполнила норматив чемпионата мира, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Спортсменка является мировой рекордсменкой на дистанции 200 м брассом в 50-метровом бассейне.