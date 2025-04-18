Олимпийский чемпион Токио-2020 Хафнауи отстранен от соревнований на 21 месяц

Олимпийский чемпион Токио-2020 в плавании на 400 м вольным стилем тунисец Ахмед Хафнауи отстранен от соревнований на 21 месяц, сообщает Reuters.

22-летний пловец трижды за 12 месяцев нарушил правило предоставления информации о своем местонахождении. Дисквалификация Хафнауи продлится до 10 января 2026 года, все результаты тунисца с 11 апреля 2024-го будут аннулированы.

Хафнуи является олимпийским чемпионом Игр-2020 на дистанции 400 м, а также двукратным чемпионом мира на дистанциях 800 и 1500 м вольным стилем.