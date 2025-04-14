Новости
Статьи Олимпиада
Главная
Плавание

14 апреля, 20:33

Бородин победил на 200-метровке комплексом на чемпионате России

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Илья Бородин завоевал золото на чемпионате России по плаванию на дистанции 200 метров комплексом.

В финале 22-летний спортсмен проплыл за 1 минуту 58,56 секунды. Вторым стал Алексей Сударев (1.58,92), третьим — Михаил Щербаков (1.59,46). Бородин и Сударев выполнили норматив для участия на чемпионате мира.

У женщин на дистанции 800 метров вольным стилем победу одержала Анастасия Кувычко, которая показала время 8 минут 49,00 секунды. Второе место заняла Анна Аршавская (8.49,47). Тройку призеров замкнула Яна Курцева (8.50,82). Ни одна из спортсменок не смогла выполнить норматив на чемпионат мира.

Чемпионат России проходит в Казани и завершится 18 апреля.

Плавание
Илья Бородин
Читайте также
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
Теннисистка Яна Сизикова и баскетболист Михаил Кулагин обручились
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Колесников о финале сотни на спине на ЧР: «Я всех троих брал бы на мир»

Минаков с рекордом выиграл золото в заплыве на 100 м баттерфляем на чемпионате России

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости