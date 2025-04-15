Минаков с рекордом выиграл золото в заплыве на 100 м баттерфляем на чемпионате России

Андрей Минаков стал чемпионом России в заплыве на 100 м баттерфляем. Турнир проходит в Казани.

Спортсмен показал результат 50,82 секунды, установив новый рекорд России, который принадлежал ему же (50,83).

Второе место занял Михаил Антипов (51,25 секунды), третьим финишировал Роман Шевляков (51,28).

Чемпионат России является официальным отборочным на чемпионат мира, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.