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«Сочи» — «Зенит»: Малком и Клаудиньо добудут для чемпионов очередную победу в Кубке Матч Премьер?

Прогноз и ставка на игру Кубка Матч Премьер «Сочи» — «Зенит» 25 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Малком, «Зенит».
Фото Global Look Press
К двум главным бразильцам присоединится Вендел.

25 июня лучший клуб России «Зенит» проведет второй матч межсезонного турнира Кубок Матч Премьер. Соперником команды Сергея Семака станет вице-чемпион РПЛ — «Сочи». Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.30 мск.

Россия. Кубок Матч Премьер.
25 июн, 20:00. Смена (Санкт-Петербург)
Сочи
Зенит

Коэффициенты букмекеров на игру Кубка Матч Премьер «Сочи» — «Зенит» 25 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ в предстоящем матче отдали предпочтение «Зениту». На победу клуба из Северной столицы в основное время можно поставить с коэффициентом 1.62, это примерно 62% вероятности исхода. Второй по шансам вариант — ничья за 3.80 (25%). Успех «Сочи» предлагается оформить за 5.80 (13%).

Если считаете, что южанам по силам остановить соперника с Малкомом и Клаудиньо, возьмите вариант «хозяева не проиграют» за 2.30.

Победа «Зенита» в матче идет за 1.37, «Сочи» — за 3.10.

Номинальные хозяева встречи после завершения чемпионата не провели ни одной игры и потеряли тренера — Владимира Федотова переманил ЦСКА. Возможно, это отразится на их результативности: индивидуальный тотал «Сочи» больше 1.5 гола доступен за 3.40, ИТМ1 (1.5) — за 1.32.

У «Зенита», который в первом туре всего раз забил «Нижнему Новгороду», индивидуальный тотал больше 1.5 мяча оценен в 1.63, ИТМ2 (1.5) — 2.28.

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Общий тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.15.

Велики шансы на то, что команды обменяются точными ударами: «обе забьют» предложен за сытные 1.77, обратный исход — за 2.05.

Самый вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — минимальный успех «Зенита» 1:0 за 7.40.

«Сочи» — «Зенит»: прогноз и анализ игры Кубка Матч Премьер 25 июня 2022 года

Несмотря на товарищеский характер турнира, в первом матче против «Нижнего Новгорода» «Зенит» играл очень вдохновенно и с желанием. На поле неожиданно появились некоторые бразильцы — Малком, Клаудиньо и Сантос прыгнули к клубную форму практически с самолета. В результате именно первый из них забил шикарный мяч сопернику.

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Клуб из Санкт-Петербурга в целом играл достаточно мощным составом. Во втором тайме на поле вышел даже новичок команды Зелимхан Бакаев, который много обострял и реализовал один из послематчевых пенальти. Видно, что Сергей Семак хочет дать освоиться всем игрокам — даже самым дорогим и статусным.

Наверняка такого же принципа главный тренер «Зенита» будет придерживаться и во встрече с «Сочи», который пока после ухода Владимира Федотова превратился в темную лошадку. Пришедший ему на замену экс-тренер «Енисея» Вадим Гаранин вряд ли будет что-то кардинально ломать в игре команды, но точно подправит ее на свой вкус. Что из этого получится? Может быть все что угодно.

В любом случае «Зенит» должен быть значительно свежее, потому что питерцы уже стартовали в турнире в набрали определенный ход, а южане начнут с нуля. Поэтому они могут, как и «Нижний Новгород», пропустить уже в первом тайме, но не отыграться — победа гостей в стартовые 45 минут и в матче доступна за 2.32.

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Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Зенит»

Помимо выше перечисленных бразильцев, к сине-бело-голубым присоединился еще и Вендел. Теперь у Сергея Семака будет еще больше опций для усиления игры, которая и без того в матче против «Нижнего Новгорода» была на высоком уровне. Поэтому гости должны как минимум не проиграть, а как максимум — победить с запасом.

Рекомендуемая ставка: «Зенит» не проиграет и тотал больше 2.5 гола за 2.08.

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2
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4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
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