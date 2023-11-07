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«Милан» — «ПСЖ»: где смотреть матч Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Милан» — «ПСЖ» 7 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Игроки «ПСЖ» празднуют гол.
Фото Global Look Press

7 ноября в центральном матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Милан» на «Сан-Сиро» примет «ПСЖ». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 22.45 мск. Рассудит команды бригада арбитров из Испании во главе с Хесусом Хиль Мансано.

Лига чемпионов. Группа F
07 нояб, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
ПСЖ

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «ПСЖ» фаворитом. Если думаете так же, возьмите успех парижан за 2.36. Вероятность этого исхода — примерно 42%. Ничья котируется за 3.60 (24%), триумф «Милана» — за 2.91 (34%).

«Россонери» проиграли всухую три из четырех последних матчей. На то, что хозяева не забьют, предложено поставить за 3.48.

Еще команда Стефано Пиоли еще ни разу не отличилась в Лиге чемпионов, а две из трех игр с ее участием были «низовыми». ТБ 2.5 идет за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.06.

Если отличатся обе команды, сыграет коэффициент 1.67, если одна или никто — то 2.22.

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Эксперты считают, что «Милан» может составить «ПСЖ» конкуренцию по ударам в створ. Победа хозяев в этом компоненте оценена в 2.05, гостей — в те же 2.05. Ничья — в 8.00.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Лацио» — «Фейеноорд»: где смотреть матч Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Краснодар

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Спартак

 11 1 3
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