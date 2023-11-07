«Милан» — «ПСЖ»: где смотреть матч Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
7 ноября в центральном матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Милан» на «Сан-Сиро» примет «ПСЖ». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 22.45 мск. Рассудит команды бригада арбитров из Испании во главе с Хесусом Хиль Мансано.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «ПСЖ» фаворитом. Если думаете так же, возьмите успех парижан за 2.36. Вероятность этого исхода — примерно 42%. Ничья котируется за 3.60 (24%), триумф «Милана» — за 2.91 (34%).
«Россонери» проиграли всухую три из четырех последних матчей. На то, что хозяева не забьют, предложено поставить за 3.48.
Еще команда Стефано Пиоли еще ни разу не отличилась в Лиге чемпионов, а две из трех игр с ее участием были «низовыми». ТБ 2.5 идет за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.06.
Если отличатся обе команды, сыграет коэффициент 1.67, если одна или никто — то 2.22.
Эксперты считают, что «Милан» может составить «ПСЖ» конкуренцию по ударам в створ. Победа хозяев в этом компоненте оценена в 2.05, гостей — в те же 2.05. Ничья — в 8.00.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|3