7 ноября в центральном матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Милан» на «Сан-Сиро» примет «ПСЖ». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 22.45 мск. Рассудит команды бригада арбитров из Испании во главе с Хесусом Хиль Мансано.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «ПСЖ» фаворитом. Если думаете так же, возьмите успех парижан за 2.36. Вероятность этого исхода — примерно 42%. Ничья котируется за 3.60 (24%), триумф «Милана» — за 2.91 (34%).

«Россонери» проиграли всухую три из четырех последних матчей. На то, что хозяева не забьют, предложено поставить за 3.48.

Еще команда Стефано Пиоли еще ни разу не отличилась в Лиге чемпионов, а две из трех игр с ее участием были «низовыми». ТБ 2.5 идет за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.06.

Если отличатся обе команды, сыграет коэффициент 1.67, если одна или никто — то 2.22.

Эксперты считают, что «Милан» может составить «ПСЖ» конкуренцию по ударам в створ. Победа хозяев в этом компоненте оценена в 2.05, гостей — в те же 2.05. Ничья — в 8.00.

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