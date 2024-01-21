«Бавария» — «Вердер»: прогноз на матч бундеслиги 21 января 2024 года
21 января в 18-м туре чемпионата Германии «Вердер» приедет в гости к «Баварии». Встреча на «Альянц Арене» начнется в 17.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 3», а также на сайте matchtv.ru стартует в 17.25 мск.
Хозяева — безальтернативные фавориты поединка, считают аналитики букмекеров. На успех «Баварии» предложен мизерный коэффициент 1.09, что соответствует 89% вероятности. Ничья оценена в 11.75 (7%), триумф «Вердера» — в огромные 25.0 (4%).
«Бавария» забила бременцам в 27 матчах подряд и пропустила от них в четырех из пяти последних. На обмен голами доступна котировка 2.03, обратный рынок идет за 1.78.
«Вердер» в трех матчах кряду сыграл вничью, а еще в одном победил. На то, что гости не уступят снова, можно поставить за 8.00.
Тотал больше 3.5 мяча оценен в 1.57, ТМ 3.5 — в 2.31.
Самый вероятный итог противостояния — 3:0 в пользу «Баварии». Сыграть этот счет можно за 6.79.
Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Вердер»
Бременцы бредут внизу таблицы, но в последнее время действовали боевито — не уступили в семи из девяти матчей, из которых выиграли два. На выезде команда действует весело, но не эффективно: обмен голами зафиксирован в пяти из семи визитов к соперникам, при этом в таком же числе гостевых матчей «Вердер» пропустил минимум два мяча.
При родных фанатах парни Томаса Тухеля выиграли шесть раз подряд. А «Вердер» обыграли в 23 из 24 поединков чемпионата Германии — лишь раз подарили ничью. Так что гостям ловить нечего.
Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» и ТБ 4.5 за 2.08.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5