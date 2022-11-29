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Эквадор — Сенегал: где смотреть матч чемпионата мира 29 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЧМ Эквадор — Сенегал 29 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Калиду Кулибали.
Фото Global Look Press

29 ноября Эквадор и Сенегал определят, кто из них достоин выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча команд группы A состоится на стадионе «Халифа» в Дохе и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, старт в 17.45 мск. Главным арбитром назначен француз Клеман Тюрпен.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом Эквадор. На победу южноамериканской сборной можно поставить с коэффициентом 2.40, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.30 (30%), как и успех Сенегала.

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления выплата составит 3300 рублей, а чистая прибыль — 2300 рублей.

Вариант «Сенегал не проиграет» оценен в 1.64 — единственный матч между командами в 2002 году завершился в пользу африканской сборной.

Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 2.43, ТМ 2.5 — за 1.63. В трех встречах из четырех с участием команд на этом ЧМ было забито ровно по два гола.

На то, что соперники обменяются результативными ударами, котировка — 2.07. Противоположный исход идет за 1.76.

На гол лучшего бомбардира ЧМ Эннера Валенсии коэффициент — 3.00. Правда, форвард покинул поле в игре с Нидерландами на носилках и может пропустить встречу с Сенегалом.

Одинаковые шансы на удаление и пенальти — 3.20.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — 6.00;

  • успех Эквадора 1:0 — 6.10;

  • минимальный триумф Сенегала — 7.50.

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Сборная Сенегала по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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Уэльс — Англия: прогноз на матч чемпионата мира 29 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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23 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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