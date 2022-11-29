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Иран — США: где смотреть матч чемпионата мира 29 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Иран — США 29 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Юнус Муса.
Фото Global Look Press

29 ноября в третьем туре ЧМ состоится очень принципиальная встреча — сыграют сборные Ирана и США. Матч начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Тумама», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Чемпионат мира. Группа B
29 нояб, 22:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Иран
США

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом встречи американцев. Поставить на США можно за 2.05, это примерно 49% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.40 (29%), победа иранцев — за 4.10 (22%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3400 рублей.

Если считаете, что Иран не уступит в такой принципиальной встрече, оформите ставку за 1.86.

В матче можно поставить на фору: Ф1(0) доступна за 3.10, Ф2(0) — за 1.43.

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Американцы на мундиале играют только низовые матчи — поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.68.

Иран в обеих играх на ЧМ забил по два мяча — ИТБ1 (1.5) оценили в 4.00.

Эксперты не ожидают обмена голами — вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.69.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:0 в пользу США — за 5.50;

• 1:1 — за 6.30;

• 2:0 — за 7.70.

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Сборная Ирана по футболу
Сборная США по футболу
0
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Эквадор — Сенегал: где смотреть матч чемпионата мира 29 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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