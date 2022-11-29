Прямая трансляция матча чемпионата мира Иран — США 29 ноября 2022 года

29 ноября в третьем туре ЧМ состоится очень принципиальная встреча — сыграют сборные Ирана и США. Матч начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Тумама», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом встречи американцев. Поставить на США можно за 2.05, это примерно 49% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.40 (29%), победа иранцев — за 4.10 (22%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3400 рублей.

Если считаете, что Иран не уступит в такой принципиальной встрече, оформите ставку за 1.86.

В матче можно поставить на фору: Ф1(0) доступна за 3.10, Ф2(0) — за 1.43.

Американцы на мундиале играют только низовые матчи — поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.68.

Иран в обеих играх на ЧМ забил по два мяча — ИТБ1 (1.5) оценили в 4.00.

Эксперты не ожидают обмена голами — вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.69.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:0 в пользу США — за 5.50;

• 1:1 — за 6.30;