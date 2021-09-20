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Яркая победа «МЮ», Месси не пожал руку Почеттино, победа «Динамо» в Сочи и гол Головина

02:45
Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду. Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 19 сентября.

Роналду божественен — четвертый гол в трех матчах. Но «МЮ» в сумасшедшей игре с «Вест Хэмом» спасли Лингард и Де Хеа

Концовка матча в Лондоне получилась инфарктной.

Месси снова не забил и не пожал руку Почеттино, «Челси» уничтожил «Тоттенхэм», Бензема вытащил «Реал» в лидеры

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Захарян забил впервые с первого тура. Гол Арсена вернул «Динамо» в чемпионскую гонку с «Зенитом»

В воскресенье бело-голубые в гостях обыграли «Сочи» — 1:0.

«Головин пробивает стену». Что пишут про российского полузащитника во Франции

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» против «Ниццы» (2:2).

«Бесполезное присутствие на поле. Неосязаемый». В Италии продолжают уничтожать Кокорина и Миранчука

Российские футболисты «Фиорентины» и «Аталанты» подверглись резкой критике местных СМИ.

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