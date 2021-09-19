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Кто нужен «Спартаку», Агаларов — лучший бомбардир РПЛ, голевой пас Пиняева

02:30
Футболисты «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 18 сентября.

«Спартаку» нужен серьезный менеджер типа Рангника. Только так красно-белые могут выйти из кризиса

Хороший спортивный директор — залог успеха.

Агаларов — лучший бомбардир, Пиняев и Соколов — первые ассисты. Молодежь атакует РПЛ!

Ищем поводы для оптимизма.

«Крылья» — восторг! У 16-летнего Пиняева — первый голевой пас в РПЛ

В событийной игре в Самаре победили хозяева.

Худший евросезон в истории России: 15 поражений и 26-е место в Европе

20 лет назад наши клубы достигли дна в рейтинге УЕФА.

Гусев — в «Торонто»! Русский форвард цепляется за НХЛ самым отчаянным способом

Нападающий подписал просмотровый контракт с канадским клубом.

Вместо спортсменов допинг-контроль проходили «двойники». Как такое возможно?

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Основная информация по дерби ЦСКА — «Спартак»

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Беллингем — новая английская звезда. Он уже побил рекорд Мбаппе и не стесняется хулиганить на поле

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«Карпин рассказал мне, почему не вызвал Дзюбу и не поставил Смолова на Хорватию. Думаю, он прав и выведет нас в Катар». Колонка Аллы Шишкиной — о разговоре с главным тренером сборной России

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