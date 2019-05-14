У Глушакова – очередные похороны, в "Спартаке" – новые боссы, у Овечкина – засуха

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 14 мая.

НОВАЯ БОМБА. Слив засчитан. История с Глушаковым подошла к концу

Телеграм-канал Mash опубликовал аудиозапись разговора полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова с неустановленным лицом, где тот рассказывает, как происходил процесс слива экс-главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Сергей Егоров жестко комментирует очередной скандал вокруг капитана красно-белых.

СБОРНАЯ. Станислав Черчесов – о Дзюбе, Черышеве, Смолове

Главный тренер сборной России дал большое интервью по поводу расширенного состава сборной России на отборочные матчи Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород), в который были включены 37 футболистов.

ИНСАЙДЫ. Ключевой совет директоров "Спартака"

Во вторник, 14 мая, в Москве состоялся совдир красно-белых, на котором были приняты несколько важных решений о будущем клуба. Накануне заседания Вячеслав Короткин полностью расписал, что будет дальше со "Спартаком". Много инсайдов о москвичах, ряд которых уже подтвердился.

НОВЫЙ "ИЗМАЙЛОВ". Сергей Михайлов. Он заменил Наиля Измайлова в "Спартаке"

14 мая состоялось заседание совета директоров ФК "Спартак", на котором был принят ряд кадровых решений. Заместителем председателя совета директоров стал Сергей Михайлов, который входит в состав совета с 2004 года. Что это за специалист?

НОВЫЙ "РОДИОНОВ". Томас Цорн. Он будет отвечать за трансферы в "Спартаке"

На пост генерального директора "Спартака" назначен Томас Цорн. При Каррере он уже надевал спартаковскую форму. А теперь он стал одним из боссов клуба.

ФАВОРИТЫ. Овечкин и Малкин молчат. Не страшно!

Сборная России одержала третью победу на чемпионате мира, одолев Чехию (3:0). У Александра Овечкина, Евгения Малкина и Евгения Кузнецова пока нет голов на этом турнире, но это не мешает команде выигрывать.

ЭКСПЕРТИЗА. Валерий Газзаев: "Зенит" способен повторить путь "Аякса". Но нужно 6-7 игроков уровня Халка"

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион страны, сейчас зампред комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ – о последних событиях в отечественном спорте.

ОСТРОЕ ИНТЕРВЬЮ. Владимир Драчев: "Хотим перейти на свои винтовки и патроны, как во времена СССР"

Уже на этой неделе обновленная сборная России по биатлону приступит к первому сбору. В составе команды и тренерского штаба произошли изменения. На главные вопросы специально для "СЭ" перед началом первого сбора ответил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

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