Теневой мир агентов в России, багаж Аленичева снова на "Открытии" и бесславный конец "Питтсбурга"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 19 апреля.

МОЩЬ. Теневой мир. Как устроен агентский рынок в России

Известный спортивный функционер, бывший гендиректор "Динамо" Дмитрий Иванов в своей авторской колонке для "СЭ" подробно рассказывает об устройстве футбольного агентского рынка. Многого вы наверняка не знали.

ИНТЕРЕСНЫЕ ШАГИ. Новый "Ювентус": с Роналду, Аллегри и перестройкой состава

Заплатив прошлым летом 112 миллионов евро за трансфер Криштиану Роналду, "Ювентус" не смог купить мечту и сразу покорить желанную Лигу чемпионов. Ощущение, что эта покупка оказалась палкой о двух концах, не покидало весь сезон, и, в конце концов, блестящий "Аякс" лишь подтвердил очевидное. Рассказываем о дальнейших перспективах туринской команды.

РЕФОРМА. Формула лимита: "7+18" или "8+17"

В Москве состоялось первое заседание рабочей группы по разработке новых правил ограничений на иностранных футболистов. Рассказываем, как будет приниматься решение.

НОВАЯ СЕРИЯ. Спартаковский багаж Аленичева

Чуть больше 25 лет назад Дмитрий Аленичев впервые перешел в "Спартак". Тогда началась насыщенная история взаимоотношений клуба и футболиста, а впоследствии – тренера. В воскресенье – новая серия, специалист со своим "Енисеем" пожалует на "Открытие Арену". Осложнит ли он и так сложную ситуация красно-белых?

ФИНАЛ. "Питтсбург" Малкина и Кросби был круче, чем при Лемье и Ягре. Но теперь ему конец

0-4 от "Айлендерс" – это же не просто так. По совокупному уровню таланта "Островитяне" в подметки "Питтсбургу" не годятся. Средний возраст у команды Барри Тротца даже выше. Но это не спасло "Пингвинов", их славной команде, взявшей три чашки, пришел конец. Игорь Еронко подводит грустные итоги для чемпионской команды.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОДА. Он собрал в "Тампе" самую крутую банду в НХЛ, а теперь будет спасать "Детройт"

Еще когда Стив Айзерман ушел с поста генерального менеджера "Тампы", заявив, что хочет почаще бывать дома, а дом у него в Детройте, неподалеку от новенькой Little Caesars Arena, Стиви Уай стал негласным кандидатом на аналогичный пост в "Ред Уингз". Кандидатом единственным, ради которого можно пойти на все, как только его контракт с "Лайтнинг" подойдет к концу, и он покинет предельно формальную должность консультанта. Вот назначение и случилось. "Детройт" снова станет великим?

ИСТОРИЯ. Последняя победа великой команды. Чемпионству ЦСКА – 30 лет

ЦСКА в третий раз в своей истории играет в финале Кубка Гагарина и имеет хорошие шансы на то, чтобы завоевать титул лучшей хоккейной команды страны. Подобного не было уже тридцать лет. "СЭ" вспоминает о последнем триумфе армейского клуба.

РАЗГОВОР ПО ПЯТНИЦАМ. Артем Сильченко: "Мечтал прыгнуть с айсберга. Но опередили"

Герой традиционной рубрики "СЭ" победитель чемпионата мира World High Diving Federation, чемпион Мировой серии Red Bull Cliff Diving, бронзовый призер чемпионата мира по водным видам спорта. Герой удивительный! Сказочный!

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