Разборки России с Польшей и США, во что играет "Спартак", первый скандал сезона РПЛ

Сборная России по волейболу победила Польшу в полуфинале Лиги наций и ждет встречи с США. Фото AFP

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 14 июля.

ВОЛЕЙБОЛ. В финале!

Мужская сборная России второй год подряд добирается до решающего матча Лиги наций. В валидольном полуфинале наша команда разобралась с Польшей – 3:1 и в ночь на понедельник сойдется с хозяином "Финала шести" – США.

СПАРТАК. Королевский отскок

В стартовом матче чемпионата России по футболу-2019/2020 в субботу команда Олега Кононова показала невнятный футбол, но вырвала победу в домашней встрече с "Сочи". Везение есть, но где игра?

РАЗБОР. ВАР не допустил бы такой победы

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер – о старте красно-белых в чемпионате. У него есть вопросы не только по игре "Спартака".

ПРОБЛЕМА. Почему в чемпионате России нет ВАР?

После игры "Спартака" с "Сочи" болельщики недоумевают: где же обещанные видеоассистенты и видеоповторы? Попробуем ответить на этот вопрос.

НОЧНАЯ ЛИГА. Клубы РПЛ против "ночных" матчей

Чемпионат едва начался, а уже разгорелся первый скандал. Мы собрали все, что связано с протестом клубов премьер-лиги против позднего времени начала игр.

ЦСКА. Не расправил крылья

Красно-синие открыли чемпионат поражением в Самаре. "Крылья Советов" провели два гола после перерыва – к команде Виктора Гончаренко появились новые вопросы.

ЗЕНИТ. Второй титул подряд?

Чемпион в стартовом туре принимает новичка лиги из Тамбова. Журналисты "СЭ" в предсезонной анкете рассуждают о том, выиграет ли невский клуб российское золото во второй раз подряд.

СУТОРМИН. Большой разговор о переходе в "Зенит"

Эксклюзивное интервью новичка петербуржского клуба, чей трансфер вызвал большой интерес. Полузащитник – о мутной истории со "Спартаком" и своем переезде из Оренбурга в Петербург через Казань.

ЗОЛОТО. Такое выступление не могли сделать вторым даже судьи

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали 34-й чемпионский титул на двоих, победив с японской программой китаянок на чемпионате мира по водным видам спорта в Корее. Это второе золото для Колесниченко и сборной России в Кванджу.

СКОРОСТЬ. "Быки" и "Скудерия" борются, а побеждает Хэмилтон

"Гран-при Великобритании" запомнится зрелищной борьбой. В гонке было все: красивые обгоны, захватывающие сражения между пилотами, авария лидеров. При этом Льюис Хэмилтон снова стал первым и теперь является абсолютным рекордсменом по победам в Британии. Даниил Квят с конца пелотона прорвался на 9-е место.

ОЖИДАНИЕ. "Вегас" может потерять суперзвезду"

Североамериканская пресса обсуждает ситуацию, в которой оказались "Вегас" и Никита Гусев. Эксперты считают ошибкой возможный обмен российского форварда.

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