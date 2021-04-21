Клубы выходят из Суперлиги, ЦСКА победил «Авангард», Хачатурянц — об отстранении Вилкова и других арбитров
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника. 20 апреля.
Суперлига превратилась в «Небесную». Клубы массово выходят из турнира
Во вторник вечером клубы — участники Суперлиги стали покидать проект. Футбол спасен?
Омичи треть матча играли в меньшинстве.
Председатель судейского комитета РФС пояснил некоторые решения, касавшиеся карьеры российских арбитров, и рассказал, что может случиться ближайшим летом.
Лучшая статистика матчей при судействе Вилкова — у «Зенита».
А вот приз лучшему новичку сезона теперь под угрозой.
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