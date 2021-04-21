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Клубы выходят из Суперлиги, ЦСКА победил «Авангард», Хачатурянц — об отстранении Вилкова и других арбитров

01:15
Фанаты «Челси» протестуют. Фото AFP
Фанаты «Челси» протестуют. Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника. 20 апреля.

Суперлига превратилась в «Небесную». Клубы массово выходят из турнира

Во вторник вечером клубы — участники Суперлиги стали покидать проект. Футбол спасен?

ЦСКА отпустило. Армейцы отправили «Авангард» в нокдаун и мчат к кубку

Омичи треть матча играли в меньшинстве.

«Арбитр уровня Вилкова не должен был так ошибаться. Летом заменим еще нескольких судей». Ашот Хачатурянц — об отстранении Вилкова, Левникова, Лапочкина и судействе в РПЛ

Председатель судейского комитета РФС пояснил некоторые решения, касавшиеся карьеры российских арбитров, и рассказал, что может случиться ближайшим летом.

Почему болельщики «Спартака» не любят Вилкова и чем он разозлил Хачатурянца

Лучшая статистика матчей при судействе Вилкова — у «Зенита».

Капризов побил рекорд клуба, который держался 20 лет. Он тащит «Миннесоту» в плей-офф

А вот приз лучшему новичку сезона теперь под угрозой.

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