ЦСКА вышел вперед в финале, реакция на развал Суперлиги, кто будет судить дерби

ЦСКА вышел вперед в финале Кубка Гагарина.

Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» против «Лиона» (2:0).

Генеральный директор ответил на главные вопросы, связанные с армейским клубом.

Два главных идеолога Суперлиги рискуют потерять посты руководителей «Реала» и «Ювентуса».

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Задача «Динамо» — постоянно бороться за чемпионство. К 2023 году хотим выйти на этот уровень