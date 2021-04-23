ЦСКА вышел вперед в финале, реакция на развал Суперлиги, кто будет судить дерби
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 22 апреля.
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ЦСКА вышел вперед в финале Кубка Гагарина.
Два главных идеолога Суперлиги рискуют потерять посты руководителей «Реала» и «Ювентуса».
Департамент судейства РФС определил арбитров, назначенных на игры 27-го тура Тинькофф чемпионата России.
Генеральный директор ответил на главные вопросы, связанные с армейским клубом.
Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» против «Лиона» (2:0).
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