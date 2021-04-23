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ЦСКА вышел вперед в финале, реакция на развал Суперлиги, кто будет судить дерби

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Хоккеисты ЦСКА празднуют гол. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хоккеисты ЦСКА празднуют гол. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 22 апреля.

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