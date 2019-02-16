Харитонов получил удар ниже пояса, Овечкин говорит о России и Трампе, ЦСКА выстоял против "Ньюкасла"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 16 февраля.

ШОК. Больно смотреть. Вместо боя Митрион зарядил Харитонову между ног

Шоу продолжалось ровно 15 секунд, боль продлится намного дольше.

СУПЕРЭКСКЛЮЗИВ. "Спрошу у Трампа, когда наладятся отношения с Россией". Большое интервью Александра Овечкина

Капитан "Вашингтона" дал эксклюзивное интервью обозревателю "СЭ".

К РПЛ ГОТОВЫ? ЦСКА выстоял против "Ньюкасла". И потерял Облякова?

Контрольный матч с командой английской премьер-лиги закончился вничью – 1:1.

ШОУ РОНАЛДУ И ДИБАЛЫ: "Ювентус" готов к битве с "Атлетико"

В преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с командой Диего Симеоне чемпионы Италии размялись на аутсайдере серии А "Фрозиноне".

НЕУДАЧА. Бессильная Россия. Спринт в США – это полный провал

Бе, Логинов и остальные дружно "застрелились" в Солт-Лейк-Сити.

ИСТОРИЯ. "Когда кинули банан, ушел с поля в слезах". Роберто Карлос в "Анжи": как это было

Ровно 8 лет назад один из лучших фланговых защитников современности стал игроком махачкалинского клуба.

ИНТРИГА. Военный переводчик, финансист, миллионер. Кто будет управлять клубом Головина?

Как сообщает L’Equipe, новым вице-президентом "Монако" может стать 55-летний бизнесмен Олег Петров. Рассказываем, что о нем.

ШИК. "Над "Баварией" тоже стебались: проиграли трактористам". Александр Глеб – о победе над Эмери и завтраке бургерами

Интервью "СЭ" дал самый знаменитый игрок чемпиона Белоруссии.

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