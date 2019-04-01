Евсеев – за "Спартак"? Кононов и Семак – что с ними не так? Почему Кузнецов у Трампа на корточках?

Олег Кононов побеждает, но критика в его адрес не стихает. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника , 1 апреля.

ИТОГИ ТУРА. Евсеев сыграл за "Спартак"

В минувшем туре армейцы единственные из лидеров потеряли очки – упустили победу над "Уфой" Вадима Евсеева. Уже на следующих выходных два суперматча – "Спартак" – ЦСКА и "Локомотив" – "Зенит". Дмитрий Зеленов комментирует итоги тура.

ГДЕ ИГРА? Кононов и Семак: побеждать – и не краснеть

Если не смотреть матчи "Спартака" и "Зенита", то обе команды очень уверенно по счету обыграли соответственно "Ахмат" и "Оренбург" – разница в два мяча говорит сама за себя. Оба клуба завоевали важнейшие очки: Кононов сумел удержаться в топе после очень непростого выезда, а подопечные Семака в "эль-газико" вырвали победу в непросто складывающейся игре. Но что важнее – игра или результат? Сергей Егоров ищет ответ на важный вопрос.

НОВАЯ ОШИБКА. Александр Егоров: "Боккетти нужно было удалять за вторую желтую карточку"

Глава ДСИ РФС Александр Егоров оценил судейство Сергея Лапочкина в матче "Ахмат" – "Спартак" (1:3). Рефери, как оказалось, допустил грубую ошибку. Был ли приход представителей грозненцев в судейскую? КДК должен разобрать этот момент.

ОЦЕНКА. Сезон закрыли без драки. Что решил тренерский совет?

В Тюмени в выходной день на чемпионате России по биатлону состоялся тренерский совет, на которым были подведены итоги завершившегося сезона. От заседания тренеров не ждали каких-то сенсаций, их и не случилось. Разве что публичное примирение главного тренера сборной Анатолия Хованцева и главы тренерского совета Максима Кугаевского.

ЭКСКЛЮЗИВ. "Игр 15 назад надеялся, что Ови забьет 60". Кузнецов – о голевых подвигах Овечкина и Трампе

Лучший бомбардир Кубка Стэнли-2018 форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов ответил на вопросы обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера после 50-го гола в сезоне Александра Овечкина. Увы, прогноз Кузи не сбылся.

ИСТОРИЯ. Владимир Семаков: "Сильно переживал, когда уезжал выступать за Украину в 2014-м"

Сезон в российском биатлоне практически завершен, но невероятные сюжеты продолжаются. Чемпионом России в масс-старте стал 33-летний Владимир Семаков, который устроил себе в карьере и судьбе такую синусоиду, что мало не покажется. Кто такой экс-украинец, ставший чемпионом России и в 33 года претендующий на место в нашей сборной?

ДЕЖАВЮ. Кто будет главным в "Лейкерс"?

Леброн закончил сезон и скоро отправится сниматься в "Космическом джеме-2", команда доиграет оставшиеся матчи, главный тренер Люк Уолтон покинет клуб. Покинет ли? Что вообще будет дальше с клубом? "Лейкерс" вообще собирается возвращаться в топ лиги?

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