Англия выбила Данию, скандальный момент с падением Стерлинга и другие новости среды

Главные новости дня — все, что стало известно за 7 июля.

«Три льва» прошли скандинавов в полуфинале Евро-2020 за счет крайне спорного пенальти, назначенного в дополнительное время.

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1 Англия впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы

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