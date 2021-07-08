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Англия выбила Данию, скандальный момент с падением Стерлинга и другие новости среды

04:15
Сборная Англии празднует победу. Фото Getty Images
Сборная Англии празднует победу. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за 7 июля.

Англия — в финале Евро. Футбол возвращается домой через черный ход после «левого» пенальти

«Три льва» прошли скандинавов в полуфинале Евро-2020 за счет крайне спорного пенальти, назначенного в дополнительное время.

Главный скандал чемпионата Европы: Англию вывел в финал спорный пенальти

Венгер и Слуцкий говорят, что судья ошибся.

Систему ВАР нужно срочно реформировать или разогнать. Она не спасает от скандалов, как в матче Англия — Дания

На что уходят миллионы евро?

Гендиректор «Локомотива» написал стратегию развития. Цель — победа в Лиге чемпионов

Леонченко представил совету директоров свой план. Он выглядит популистским.

Хачанов был близок к полуфиналу. Но сил на второй пятисетовик подряд не хватило

Карен за три с половиной часа проиграл в четвертьфинале Уимблдона Денису Шаповалову из Канады.

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