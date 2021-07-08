Англия выбила Данию, скандальный момент с падением Стерлинга и другие новости среды
Главные новости дня — все, что стало известно за 7 июля.
Англия — в финале Евро. Футбол возвращается домой через черный ход после «левого» пенальти
«Три льва» прошли скандинавов в полуфинале Евро-2020 за счет крайне спорного пенальти, назначенного в дополнительное время.
Венгер и Слуцкий говорят, что судья ошибся.
На что уходят миллионы евро?
Леонченко представил совету директоров свой план. Он выглядит популистским.
Карен за три с половиной часа проиграл в четвертьфинале Уимблдона Денису Шаповалову из Канады.
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