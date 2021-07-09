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Отставка Черчесова, «Тампа» выиграла Кубок Стэнли, кто должен стать тренером сборной

03:00
Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 8 июля.

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