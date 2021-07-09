Отставка Черчесова, «Тампа» выиграла Кубок Стэнли, кто должен стать тренером сборной
03:00
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 8 июля.
Черчесов покинул сборную России. Почему это решение было таким сложным для РФС
Уже 1 сентября нового тренера ждет матч с Хорватией.
А Василевский установил уникальное достижение и стал самым ценным игроком плей-офф.
Список тренеров.
А Кучеров возмутился, что приз лучшему вратарю отдали не его одноклубнику.
Пятилетка тренера в цифрах.
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