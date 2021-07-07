Италия вышла в финал, трагедия Мораты, Знарок может вернуться в сборную
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 6 июля.
Италия — в финале Евро! Команда Манчини выбила блестящую Испанию
«Скуадра адзурра» и «Красная фурия» устроили великолепный спектакль на «Уэмбли», в котором удачнее оказались Роберто Манчини и Ко.
Испанский нападающий проделал путь от героя нации до самого несчастного человека на Пиренеях.
Не хватает продуманной стратегии.
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