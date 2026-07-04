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Сегодня, 20:29

Россияне выиграли медальный зачет на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию

Сергей Филин

Российские синхронисты выиграли медальный зачет на юниорском чемпионате Европы в Германии.

Отечественные спортсмены завоевали на турнире 10 золотых и одну серебряную награду. Второе место в медальном зачете заняла сборная Испании. На ее счету одна золотая, восемь серебряных и две бронзовые медали. Третье место у сборной Италии (две серебряные и шесть бронзовых наград).

Чемпионат Европы проходил в Мюнхене (Германия) и завершился 4 июля. Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе.

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Синхронное плавание
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