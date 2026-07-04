27 россиян выступят на молодежном чемпионате Европы по велотреку

Сборная России по велотреку выступит на чемпионате Европы среди юниоров (17-18 лет) и андеров (до 23 лет), который пройдет с 7 по 13 июля в немецком Котбусе.

Впервые с отстранения российские велогонщики выступят в командных видах, но в нейтральном статусе.

Как рассказал вице-президент Федерации велосипедного спорта России Сергей Ковпанец, в данный момент россияне решают вопрос с визами:

«Есть некоторые организационные моменты. У ряда спортсменов визы еще в процессе получения, но мы очень надеемся, что все документы будут готовы в срок, и ребята смогут присоединиться к команде».

Одна из участниц, лидер сборной России и гонщица команды «Марафон-Тула» Екатерина Евланова рассказала о дополнительной мотивации:

«В юниорском возрасте нам не дали выехать на Европу. Поэтому сейчас, выступая уже по андерам, хочется выжать максимум. Нам разрешили участвовать в командных видах, а за границей я ни разу не ехала эту дисциплину. Хочется ворваться сразу на пьедестал».

В прошлом году россияне в медальном зачете стали третьими, уступив лишь одно золото Великобритании и по бронзе Италии.