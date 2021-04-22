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В Госдуме отреагировали на решение утвердить музыку Чайковского в качестве гимна России на ОИ

18:54
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Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость об утверждении музыки Чайковского в качестве гимна России на ОИ-2022 в Токио.

На&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Токио вместе гимна России будет играть фрагмент из&nbsp;Концерта №1 Чайковского.МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине

«Я сначала предлагал «Катюшу», но ее испугались. Чайковский — тоже отлично. Он великий русский композитор. Ничего против Петра Ильича не имею и не могу иметь. Наш же лишили возможности использовать наш гимн. Пусть будет Чайковский», — сказал Милонов «СЭ».

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение о запрете российским спортсменам выступать под национальными флагом и гимном сроком два года.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. (Константин Колмаков)

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