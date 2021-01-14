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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Хоркина заявила, что вакцинировалась бы от коронавируса перед Олимпиадой

14:54
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Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина высказалась «СЭ» по поводу вакцинации спортсменов. Напомним, что Минспорт России и ФМБА прорабатывают этот вопрос. Прежде всего, это касается тех, кто поедет на Олимпиаду в Токио.

— Это будет решение лично каждого спортсмена. Если бы была сейчас в строю, действующей спортсменкой, я бы вакцинировалась. Всего лишь потому, что когда есть междусборье, ты едешь домой, и очень обидно, когда ты хорошую форму теряешь из-за болезни, а восстановить ее очень тяжело. Тем более, что я наслышана, какие серьезные осложнения после выздоровления от коронавируса.

Повторюсь, что если бы я готовилась сейчас к Олимпийским играм, я бы это сделала. Причем я уже вакцинировалась, не будучи действующим спортсменом.

(Екатерина Звенигородская)

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