Член олимпийской делегации Чехии сдал положительный тест на коронавирус в Токио

Представитель делегации олимпийской сборной Чехии сдал положительный тест на коронавирус после прибытия на Олимпиаду в Токио, информирует официальный сайт Национального олимпийского комитета (НОК) Чехии.

Сообщается, что представитель делегации находится на изоляции, как и несколько человек, которые контактировали с ним во время перелета в Токио. В течение 96 часов до вылета зараженный сдал два отрицательных ПЦР-теста.

Олимпийские игры запланированы на 23 июля — 8 августа.