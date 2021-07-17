Член олимпийской делегации Чехии сдал положительный тест на коронавирус в Токио
20:25
Представитель делегации олимпийской сборной Чехии сдал положительный тест на коронавирус после прибытия на Олимпиаду в Токио, информирует официальный сайт Национального олимпийского комитета (НОК) Чехии.
Сообщается, что представитель делегации находится на изоляции, как и несколько человек, которые контактировали с ним во время перелета в Токио. В течение 96 часов до вылета зараженный сдал два отрицательных ПЦР-теста.
Олимпийские игры запланированы на 23 июля — 8 августа.
Дополнительная информация:
https://www.olympijskytym.cz/article/clen-ceske-vypravy-mel-po-priletu-do-tokia-pozitivni-test-na-covid-19
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