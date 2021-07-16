«Отомстите за футболистов, порвите их всех». Газманов написал стихотворение для сборной по гандболу

Заслуженный артист России Олег Газманов на пресс-конференции перед вылетом женской сборной России по гандболу на Олимпиаду в Токио выступил с мотивирующим выступлением к команде.

«Дорогие прекрасные девушки. Со всей нашей большой страной желаю нашей сборной по гандболу великой победы на Олимпийских играх. Короче, девушки, отомстите за наших футболистов. Порвите их всех! По этому поводу я даже написал вам несколько мотивирующих строчек. Надеюсь, что они вам помогут.

Победа нужна, просто необходима.

Страна без побед, как мотор без бензина.

Страна без героев, как птица без крыльев.

Дорогу спортсменкам, красивым и сильным.

В полях стадионов, спортивных аренах

Пускай не погаснет огонь в ваших венах!

Пусть пламя гандбола сердца разжигает,

Спортивная ярость в борьбе помогает

Ваш Олег Газманов».