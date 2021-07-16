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«Отомстите за футболистов, порвите их всех». Газманов написал стихотворение для сборной по гандболу

18:04
Олег Газманов. Фото Александр Казаков, "Известия".
Олег Газманов. Фото Александр Казаков, &quot;Известия&quot;.
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Заслуженный артист России Олег Газманов на пресс-конференции перед вылетом женской сборной России по гандболу на Олимпиаду в Токио выступил с мотивирующим выступлением к команде.

«Дорогие прекрасные девушки. Со всей нашей большой страной желаю нашей сборной по гандболу великой победы на Олимпийских играх. Короче, девушки, отомстите за наших футболистов. Порвите их всех! По этому поводу я даже написал вам несколько мотивирующих строчек. Надеюсь, что они вам помогут.

Победа нужна, просто необходима.

Страна без побед, как мотор без бензина.

Страна без героев, как птица без крыльев.

Дорогу спортсменкам, красивым и сильным.

В полях стадионов, спортивных аренах

Пускай не погаснет огонь в ваших венах!

Пусть пламя гандбола сердца разжигает,

Спортивная ярость в борьбе помогает

Ваш Олег Газманов».

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Рустам Имамов все материалы автора

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Офсайд


  • нету денег на чупа-чупс

    ДБ! Кроме футболистов наши гандболистки должны отомстить за : наш автопром, дырку на космической станции Мир, морковь по 100 руб за 1 кг, 9-е место Полины Гагариной на Евровидении 2005, ......

    16.07.2021

  • fell

    Музыкальная шкатулка Лужкова , экс - мэра Москвы.

    16.07.2021

  • nampoo

    За авторские права не переживаете ? Слить такой шедевр ...

    16.07.2021

  • Gordon

    Кому мстить? За футболистов :))))

    16.07.2021

  • Scallagrim

    Пламя в венах - это ЭПО? Поэтично))

    16.07.2021

  • Adios Amigos R.

    Этy песню не задyшишь, не yбьешь!

    16.07.2021

  • Соломон Кац

    На руках до пьедестала понесем мы гандболисток, Вспоминая их победы: от Инбрука до Сараево, Отомстите всем токийским гадам за унылых футболистов И еще за слезы Ленки Исинбаевой...

    16.07.2021

  • novick

    Ну и идиот.

    16.07.2021

  • Fanatico

    нужно закрыть нос прищепкой, и затянуть потуже живот... начали: Есаул, есаул, что ж ты бросил коня, пристрелить не поднялась рука. Есаул, есаул, ты оставил страну и твой конь под седлом чужака.

    16.07.2021

  • Спартак-ЭкспрессЪ

    Наши футболисты и так штопанные, куда их еще рвать то :laughing:

    16.07.2021

  • Эдуард Хафизов

    Революционным слогом пишет товарищ поэт. Явно потенциальный бунтарь, а вы его подхалимом называете.

    16.07.2021

  • Fanatico

    Страна без побед, Страна без героев, Дорогу спортсменкам, В полях стадионов, Пускай не погаснет Пусть пламя гандбола Спортивная ярость В руках солидола

    16.07.2021

  • Гуру

    Наши девчули не подкачают, по крайней мере биться будут конкретно!

    16.07.2021

  • Viktor

    КТО-НИБУДЬ ИЗ ПЛЮЮЩИХ ЖЕЛЧЬЮ ПРОЧЁЛ СТИХ??? ТАМ ПРО ФУТБОЛ НЕ НАПИСАНО...

    16.07.2021

  • Вася Гоблин№2

    Кто твои герои, газманов? Путин, Кадыров и Гитлер.

    16.07.2021

  • НК-33

    и пэтшопбойзы - Every time Oh oh oh, every time))

    16.07.2021

  • Вася Гоблин№2

    Какая попсня вырубите нах..й

    16.07.2021

  • Candramelekh II

    Вспомните зарплаты футболистов и не мстите за них, играйте за себя и за наш спорт

    16.07.2021

  • Аза Цахоева

    А может реформируем наш футбол по рабочим отраслям. Это как спросите вы? Давай одна отрасль - одна команда. Все клубы только частные. Певцы и шоу бизнес - пусть приобретают акции каког нибудь клуба и начинают его развивать. Транспортная отрасль, торговля, финансовый сектор, топливо-энергетический, промышленный, военные, правоохранители, ну и сами спортсмены. Пусть приобретают акции и рулят. Будет интересно, кто победит.

    16.07.2021

  • Рука Кремля

    Победа нужна, Страна без бензина. Страна без героев, Страна как дрезина. За Русь! За Калмыкию! Идите, всех рвите. За Дзюбу и Джикию Всем отомстите

    16.07.2021

  • Fanatico

    Газманов? Кто это ? Актер сериалов начала 2000х?

    16.07.2021

  • Kalichka

    Отвратительно

    16.07.2021

  • НК-33

    кстати, звучит намного лучше, чем у газманова!

    16.07.2021

  • Рука Кремля

    Словом, мы все больны Кобзоном...

    16.07.2021

  • Адри Купри

    Газманов на старости лет из ума выжил, каким надо быть идиотом чтобы такую чушь нести.

    16.07.2021

  • Banquero

    Отомстите за наших футболистов, порвите их. Кого порвать, футболистов? Хотя идея заслуживает внимания.

    16.07.2021

  • SPT

    Месть? О чем это? В спорте есть реванш... Ну это только в том случае если соперники ровны по классу, мастерству и почее...

    16.07.2021

  • Millwall82

    ну да, это же не чужие песни воровать.

    16.07.2021

  • ninasuss

    Рукаку: "Что это вы всё - футболист, да футболист! Что это за слово такое? Это слово ругательное и прошу ко мне его не применять!"

    16.07.2021

  • Ydim

    А вот и приспособленец вылез. При каждой власти на сцене скачет.

    16.07.2021

  • Alex Stomper

    ох дурак....

    16.07.2021

  • Venitu

    Исконно русское слово "угондошить"

    16.07.2021

  • Adios Amigos R.

    Отличный стих!

    16.07.2021

  • igm

    Да это прям-таки не Газманов,а Гамзатов :stuck_out_tongue_winking_eye:

    16.07.2021

  • ninasuss

    За каких футболистофф? У нас есть футболисты? Или ты о тех инвалидах-миллионерах которые клали на всех махая стульями? Или рукаку футболист? Ты о ком? Ге ты у нас в стране футболистов увидел?

    16.07.2021

  • Gumbert Gumbert

    Девушки-гандболистки, порвите Газманова

    16.07.2021

  • оппонент

    Пусть отомстят за отечественный Автопром, за думских раздолбаев, за тех чинуш, которые допустили допинговые штучки и за всё, что нас хуже получается (например рыболовство), чем в какой-нибудь Дании или Бельгии.

    16.07.2021

  • Князь Болтконский

    Наверняка гонорар из бюджета получил за это.

    16.07.2021

  • Дмитрий Ушкачев

    Звонят колокола?

    16.07.2021

  • Shalopay

    В бескрайних, пшеничных полях стадионов Какие-то мысли шальных эскадронов Несутся куда-то в объятья туманов, А вслед, сделав сальто-мортале, Газманов.

    16.07.2021

  • fatka

    Иди уже в думу...

    16.07.2021

  • ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

    Пропали пробирки, в РУСАДе хранились они..... И сразу в Россию пришли окоянные дни. Ей каждый атлет свой анализ сдавал, А ОН в каталог всё вносил.... Люси..., ой, тьфу!!! Гришан, о-о-о-о, Гришан, о-о-о-о, Гришан.... Спортсмены рыдают: врубили запрет для людей И каждый считает--бежать надо в CAS поскорей! А вдруг Информатор на трассе лежит Попав под каршеринг--такси.... Люси..., ой, тьфу!!! Гришан, о-о-о-о, Гришан, о-о-о-о, Гришан.... Скажите спортсмены, какого Вам надо рожна? Ужели приятней иметь погоняло ANA? И ROC тоже хрень, ты кого не спроси..... Люси..., ой, тьфу Гришан, о-о-о-о, Гришан, о-о-о-о, Гришан....

    16.07.2021

  • kot Begemot

    Страна без побед как мотор без бензина, Как мой жёлтый кар Chevrolet без резины, Как вилла в Тоскане моя без холмов, Как домик в Бору без моих шашлыков, Как в Юрмале дом без меня пуст и тих, Как праздник в Кремле без шедевров моих... Я буду с тоской петь про СССР, неважно, что в баксах я миллионер, Я буду на подвиги вас вдохновлять. А деньги... Зачем вам о них вспоминать? Пусть пламя гандбола сердца разжигает, И выжить вам в этой стране помогает.

    16.07.2021

  • KoJIeK_ekb

    конечно маленькие и еще убогие

    16.07.2021

  • vvlki

    Отомстите за футболистов \\\\\\\\\ А что - футболисты это маленькие дети , которых обидели нехорошие дяди ??? Эти зажравшиеся ЗМСы доброго слова не стоят ...

    16.07.2021

  • Alexander Ovsyanikov

    Или так-...понюхал старик Трефилыч футбольный мяч, и аж заколдобился...

    16.07.2021

  • Alexander Ovsyanikov

    ...Пусть пламя гандбола сердца разжигает.... Что-то напоминает про ветер биатлона.

    16.07.2021

  • ринат

    был неплохим артистом-стал отвратительным лицемером

    16.07.2021

  • при 0:4 судья сломал игру

    один из самых мерзких, лицемерных и отвратных ура-псевдопатриотов...

    16.07.2021

  • ринат

    еще один тупой вояка

    16.07.2021

  • SPRAVEDLIVYI

    Опять всех порвать,.... опять патриотический угар, настояный на боярышнике...отомстить за что???...за криволапость футболёров???....дядя, ты дурак???

    16.07.2021

  • Porco Rosso-Bianco

    Газыч уже не торт.

    16.07.2021

  • Крюков Сергей

    "Зато Макаревич не делает сальто на сцене" (Газманов)

    16.07.2021

  • пражанин

    патриоТТТ...

    16.07.2021

  • Соломон Кац

    Из цикла "Стаканы с проседью".

    16.07.2021

  • Alexey Chuburov

    Я поэт, зовусь я Цветик, от меня вам всем приветик!)))

    16.07.2021