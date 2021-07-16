«Отомстите за футболистов, порвите их всех». Газманов написал стихотворение для сборной по гандболу
Заслуженный артист России Олег Газманов на пресс-конференции перед вылетом женской сборной России по гандболу на Олимпиаду в Токио выступил с мотивирующим выступлением к команде.
«Дорогие прекрасные девушки. Со всей нашей большой страной желаю нашей сборной по гандболу великой победы на Олимпийских играх. Короче, девушки, отомстите за наших футболистов. Порвите их всех! По этому поводу я даже написал вам несколько мотивирующих строчек. Надеюсь, что они вам помогут.
Победа нужна, просто необходима.
Страна без побед, как мотор без бензина.
Страна без героев, как птица без крыльев.
Дорогу спортсменкам, красивым и сильным.
В полях стадионов, спортивных аренах
Пускай не погаснет огонь в ваших венах!
Пусть пламя гандбола сердца разжигает,
Спортивная ярость в борьбе помогает
Ваш Олег Газманов».
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fell
Музыкальная шкатулка Лужкова , экс - мэра Москвы.
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nampoo
За авторские права не переживаете ? Слить такой шедевр ...
16.07.2021
Gordon
Кому мстить? За футболистов :))))
16.07.2021
Scallagrim
Пламя в венах - это ЭПО? Поэтично))
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Этy песню не задyшишь, не yбьешь!
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На руках до пьедестала понесем мы гандболисток, Вспоминая их победы: от Инбрука до Сараево, Отомстите всем токийским гадам за унылых футболистов И еще за слезы Ленки Исинбаевой...
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novick
Ну и идиот.
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Fanatico
нужно закрыть нос прищепкой, и затянуть потуже живот... начали: Есаул, есаул, что ж ты бросил коня, пристрелить не поднялась рука. Есаул, есаул, ты оставил страну и твой конь под седлом чужака.
16.07.2021
Спартак-ЭкспрессЪ
Наши футболисты и так штопанные, куда их еще рвать то :laughing:
16.07.2021
Эдуард Хафизов
Революционным слогом пишет товарищ поэт. Явно потенциальный бунтарь, а вы его подхалимом называете.
16.07.2021
Fanatico
Страна без побед, Страна без героев, Дорогу спортсменкам, В полях стадионов, Пускай не погаснет Пусть пламя гандбола Спортивная ярость В руках солидола
16.07.2021
Гуру
Наши девчули не подкачают, по крайней мере биться будут конкретно!
16.07.2021
Viktor
КТО-НИБУДЬ ИЗ ПЛЮЮЩИХ ЖЕЛЧЬЮ ПРОЧЁЛ СТИХ??? ТАМ ПРО ФУТБОЛ НЕ НАПИСАНО...
16.07.2021
Вася Гоблин№2
Кто твои герои, газманов? Путин, Кадыров и Гитлер.
16.07.2021
НК-33
и пэтшопбойзы - Every time Oh oh oh, every time))
16.07.2021
Вася Гоблин№2
Какая попсня вырубите нах..й
16.07.2021
Candramelekh II
Вспомните зарплаты футболистов и не мстите за них, играйте за себя и за наш спорт
16.07.2021
Аза Цахоева
А может реформируем наш футбол по рабочим отраслям. Это как спросите вы? Давай одна отрасль - одна команда. Все клубы только частные. Певцы и шоу бизнес - пусть приобретают акции каког нибудь клуба и начинают его развивать. Транспортная отрасль, торговля, финансовый сектор, топливо-энергетический, промышленный, военные, правоохранители, ну и сами спортсмены. Пусть приобретают акции и рулят. Будет интересно, кто победит.
16.07.2021
Рука Кремля
Победа нужна, Страна без бензина. Страна без героев, Страна как дрезина. За Русь! За Калмыкию! Идите, всех рвите. За Дзюбу и Джикию Всем отомстите
16.07.2021
Fanatico
Газманов? Кто это ? Актер сериалов начала 2000х?
16.07.2021
Kalichka
Отвратительно
16.07.2021
НК-33
кстати, звучит намного лучше, чем у газманова!
16.07.2021
Рука Кремля
Словом, мы все больны Кобзоном...
16.07.2021
Адри Купри
Газманов на старости лет из ума выжил, каким надо быть идиотом чтобы такую чушь нести.
16.07.2021
Banquero
Отомстите за наших футболистов, порвите их. Кого порвать, футболистов? Хотя идея заслуживает внимания.
16.07.2021
SPT
Месть? О чем это? В спорте есть реванш... Ну это только в том случае если соперники ровны по классу, мастерству и почее...
16.07.2021
Millwall82
ну да, это же не чужие песни воровать.
16.07.2021
ninasuss
Рукаку: "Что это вы всё - футболист, да футболист! Что это за слово такое? Это слово ругательное и прошу ко мне его не применять!"
16.07.2021
Ydim
А вот и приспособленец вылез. При каждой власти на сцене скачет.
16.07.2021
Alex Stomper
ох дурак....
16.07.2021
Venitu
Исконно русское слово "угондошить"
16.07.2021
Adios Amigos R.
Отличный стих!
16.07.2021
igm
Да это прям-таки не Газманов,а Гамзатов :stuck_out_tongue_winking_eye:
16.07.2021
ninasuss
За каких футболистофф? У нас есть футболисты? Или ты о тех инвалидах-миллионерах которые клали на всех махая стульями? Или рукаку футболист? Ты о ком? Ге ты у нас в стране футболистов увидел?
16.07.2021
Gumbert Gumbert
Девушки-гандболистки, порвите Газманова
16.07.2021
оппонент
Пусть отомстят за отечественный Автопром, за думских раздолбаев, за тех чинуш, которые допустили допинговые штучки и за всё, что нас хуже получается (например рыболовство), чем в какой-нибудь Дании или Бельгии.
16.07.2021
Князь Болтконский
Наверняка гонорар из бюджета получил за это.
16.07.2021
Дмитрий Ушкачев
Звонят колокола?
16.07.2021
Shalopay
В бескрайних, пшеничных полях стадионов Какие-то мысли шальных эскадронов Несутся куда-то в объятья туманов, А вслед, сделав сальто-мортале, Газманов.
16.07.2021
fatka
Иди уже в думу...
16.07.2021
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Пропали пробирки, в РУСАДе хранились они..... И сразу в Россию пришли окоянные дни. Ей каждый атлет свой анализ сдавал, А ОН в каталог всё вносил.... Люси..., ой, тьфу!!! Гришан, о-о-о-о, Гришан, о-о-о-о, Гришан.... Спортсмены рыдают: врубили запрет для людей И каждый считает--бежать надо в CAS поскорей! А вдруг Информатор на трассе лежит Попав под каршеринг--такси.... Люси..., ой, тьфу!!! Гришан, о-о-о-о, Гришан, о-о-о-о, Гришан.... Скажите спортсмены, какого Вам надо рожна? Ужели приятней иметь погоняло ANA? И ROC тоже хрень, ты кого не спроси..... Люси..., ой, тьфу Гришан, о-о-о-о, Гришан, о-о-о-о, Гришан....
16.07.2021
kot Begemot
Страна без побед как мотор без бензина, Как мой жёлтый кар Chevrolet без резины, Как вилла в Тоскане моя без холмов, Как домик в Бору без моих шашлыков, Как в Юрмале дом без меня пуст и тих, Как праздник в Кремле без шедевров моих... Я буду с тоской петь про СССР, неважно, что в баксах я миллионер, Я буду на подвиги вас вдохновлять. А деньги... Зачем вам о них вспоминать? Пусть пламя гандбола сердца разжигает, И выжить вам в этой стране помогает.
16.07.2021
KoJIeK_ekb
конечно маленькие и еще убогие
16.07.2021
vvlki
Отомстите за футболистов \\\\\\\\\ А что - футболисты это маленькие дети , которых обидели нехорошие дяди ??? Эти зажравшиеся ЗМСы доброго слова не стоят ...
16.07.2021
Alexander Ovsyanikov
Или так-...понюхал старик Трефилыч футбольный мяч, и аж заколдобился...
16.07.2021
Alexander Ovsyanikov
...Пусть пламя гандбола сердца разжигает.... Что-то напоминает про ветер биатлона.
16.07.2021
ринат
был неплохим артистом-стал отвратительным лицемером
16.07.2021
при 0:4 судья сломал игру
один из самых мерзких, лицемерных и отвратных ура-псевдопатриотов...
16.07.2021
ринат
еще один тупой вояка
16.07.2021
SPRAVEDLIVYI
Опять всех порвать,.... опять патриотический угар, настояный на боярышнике...отомстить за что???...за криволапость футболёров???....дядя, ты дурак???
16.07.2021
Porco Rosso-Bianco
Газыч уже не торт.
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пражанин
патриоТТТ...
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Из цикла "Стаканы с проседью".
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