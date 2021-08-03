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Мужская сборная Испании по гандболу обыграла Швецию и вышла в полуфинал Олимпиады

08:48
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Мужская сборная Испании по гандболу победила Швецию в четвертьфинале Олимпиады — 34:33.

В полуфинале Испания встретится с победителем матча Дания — Норвегия.

Полуфинал с участием испанцев запланирован на 5 августа.

Гандбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

1/4 финала

Швеция — Испания — 33:34 (20:18)

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Иван Торопцев все материалы автора

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