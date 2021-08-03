Мужская сборная Испании по гандболу обыграла Швецию и вышла в полуфинал Олимпиады
08:48
Мужская сборная Испании по гандболу победила Швецию в четвертьфинале Олимпиады — 34:33.
В полуфинале Испания встретится с победителем матча Дания — Норвегия.
Полуфинал с участием испанцев запланирован на 5 августа.
Гандбол
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
1/4 финала
Швеция — Испания — 33:34 (20:18)
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