Бобровникова: «Олимпиада открыта, теперь все мысли только о гандболе!»

Российская гандболистка Владлена Бобровникова рассказала о своих впечатлениях от церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.

«Церемония открытия Олимпийских игр! Все началось с замечательного общения спортсменов возле дома ROC, перед отъездом на стадион, поболтали с теннисистами, с Леночкой Весниной пофоткались!

Путь был нелегкий, было жарко, маска была плотная, и нужно было находиться всегда в ней, долго шли, но когда зашли на стадион... гордость и эмоции переполняли!

Мурашки по коже от того, что ты часть всего этого олимпийского праздника! P. S. Все написали, что видели меня по ТВ, и даже родственники с Сардинии (родины мужа). Очень приятно! Ну, все, Олимпиада открыта, теперь все мысли только о гандболе!" — написала Бобровникова.

Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.