Львица Олесия будет предсказывать результаты матчей сборной России по гандболу на Олимпиаде в Токио

Львица Олесия из ростовского зоопарка даст прогнозы на матчи сборной России по гандболу на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Ростов-Дон».

Отмечается, что львица находится под опекой российского клуба, семь гандболисток которого находятся в расположении национальной сборной в Токио.

Олесия сделала выбор в пользу России. Матч против Бразилии на олимпийском турнире состоится 25 июля.