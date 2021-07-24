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Львица Олесия будет предсказывать результаты матчей сборной России по гандболу на Олимпиаде в Токио

10:17
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Львица Олесия из ростовского зоопарка даст прогнозы на матчи сборной России по гандболу на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Ростов-Дон».

Отмечается, что львица находится под опекой российского клуба, семь гандболисток которого находятся в расположении национальной сборной в Токио.

Олесия сделала выбор в пользу России. Матч против Бразилии на олимпийском турнире состоится 25 июля.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=2PgG_ECYY24

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