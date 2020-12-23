Гимн России на Олимпиаде может заменить мелодия, связанная со страной

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что гимн России на Олимпийских играх может заменить мелодия, которая ассоциируется со страной. Ранее CAS принял решение о двухлетнем запрете российским спортсменам выступать под своим флагом и гимном на крупных турнирах, включая чемпионаты мира, Олимпиады и Паралимпиады.

— Самая болезненная часть этих санкций — отсутствие флага и гимна. Безусловно, это окажет негативную роль, потому что наши спортсмены патриотично настроены, — цитирует matchtv.ru Позднякова. — Для нас приоритетным является использовать тот флаг ОКР, который мы используем на всех протокольных мероприятиях. На нем есть элементы национального флага.

В вопросе использования национального гимна Поздняков отметил, что ограничения распространяются только на нынешний гимн и гимны прошлых лет.

— Мы можем использовать любую мелодию, прямо или косвенно связанную с Россией, — добавил глава ОКР. — Думаю, мы сможем создать некий художественный совет, объявить конкурс на лучшую мелодию.