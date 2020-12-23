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Допинг

Гимн России на Олимпиаде может заменить мелодия, связанная со страной

18 февраля 2017 года. Хохфильцен. Сборная России по биатлону исполняет гимн а капелла. Фото Reuters
18 февраля 2017 года. Хохфильцен. Сборная России по биатлону исполняет гимн а капелла. Фото Reuters

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что гимн России на Олимпийских играх может заменить мелодия, которая ассоциируется со страной. Ранее CAS принял решение о двухлетнем запрете российским спортсменам выступать под своим флагом и гимном на крупных турнирах, включая чемпионаты мира, Олимпиады и Паралимпиады.

— Самая болезненная часть этих санкций — отсутствие флага и гимна. Безусловно, это окажет негативную роль, потому что наши спортсмены патриотично настроены, — цитирует matchtv.ru Позднякова. — Для нас приоритетным является использовать тот флаг ОКР, который мы используем на всех протокольных мероприятиях. На нем есть элементы национального флага.

В вопросе использования национального гимна Поздняков отметил, что ограничения распространяются только на нынешний гимн и гимны прошлых лет.

— Мы можем использовать любую мелодию, прямо или косвенно связанную с Россией, — добавил глава ОКР. — Думаю, мы сможем создать некий художественный совет, объявить конкурс на лучшую мелодию.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/doping/matchtvnews_NI1290722_Stanislav_Pozdnakov_Rossijskij_sportsmeny_mogut_vystupat_pod_flagom_OKR_V_kachestve_gimna_mozhno_ispolzovat_lubuju_melodiju_svazannuju_s_Rossijej?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2

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