Скелетонист из Ганы пропустит Олимпийские игры в Пекине из-за коронавируса

Скелетонист Акваси Фримпонг из Ганы пропустит Олимпийские игры-2022.

«Сдал положительный тест на коронавирус в Германии. Я был вакцинирован, у меня нет симптомов. Были принесены в жертву четыре года и то, что я вложил, чтобы попасть на Олимпиаду», — написал 35-летний спортсмен на своей странице в Instagram.

Фримпонг был единственным представителем Ганы на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

В прошлом году скелетонист готовился к Олимпиаде в Пекине в составе сборной России.