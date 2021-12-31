Скелетонист из Ганы пропустит Олимпийские игры в Пекине из-за коронавируса
15:05
Скелетонист Акваси Фримпонг из Ганы пропустит Олимпийские игры-2022.
«Сдал положительный тест на коронавирус в Германии. Я был вакцинирован, у меня нет симптомов. Были принесены в жертву четыре года и то, что я вложил, чтобы попасть на Олимпиаду», — написал 35-летний спортсмен на своей странице в Instagram.
Фримпонг был единственным представителем Ганы на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.
В прошлом году скелетонист готовился к Олимпиаде в Пекине в составе сборной России.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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