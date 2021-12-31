Скелетонист Рукосуев после старта в Сигулде увеличил шансы поехать на Олимпиаду в составе сборной России

Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов заявил, что победитель Евгений Рукосуев, занявший четвертое место на этапе Кубка мира по скелетону в латвийской Сигулде, серьезно увеличил свои шансы отобраться в состав российской команды на Игры в Пекин.

«Мои ожидания сегодня не до конца оправдались, все-таки трасса в Сигулде для нас очень знакома, многие из спортсменов здесь начинали свой путь и делали первые спуски. Очень удивила сегодня нас Юлия Канакина, занявшая второе место, порадовал и Евгений Рукосуев, которому до бронзы не хватило всего одной сотой секунды. Он обладает очень хорошим стартом, а сегодняшний этап показал, что этот спортсмен может на равных конкурировать с сильнейшими скелетонистами мира. Своим успешным выступлением он серьезно увеличил свои шансы на участие в Олимпийских играх», — приводит слова Алимова ТАСС.