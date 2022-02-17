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Сегодня, 10:25

Шведская фристайлистка Нэслунд завоевала золото в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине

Шведка Нэслунд завоевала золото в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент

Шведская фристайлистка Сандра Нэслунд завоевала золото в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине.

Нэслунд одержала победу в финальном заезде. Серебряным призером стала канадка Мариэль Томпсон, бронза — у немки Даниэлы Майер.

В утешительном финале победу одержала канадка Бриттани Фелан.

Лучшей из россиянок в ски-кроссе стала Анастасия Чирцова, которая выбыла в четвертьфинале.

Фристайл

Чжанцзякоу (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Ски-кросс

Финал

1. Сандра Нэслунд (Швеция)

2. Мариэль Томпсон (Канада)

3. Даниэла Майер (Германия)

4. Фанни Смит (Швейцария)

Малый финал

5. Бриттани Фелан (Канада)

6. Кортни Хоффос (Канада)

7. Ханна Шмид (Канада)

8. Сами Кеннеди-Сим (Австралия)

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