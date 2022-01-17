Виктория Синицина рассказала о планах перед Олимпиадой в Пекине

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, поделилась впечатлениями после чемпионате Европы, а также рассказала, когда они начнут подготовку к Олимпиаде.

«Настроение отличное, даже с учетом того, что неделя была сложной и по ощущениям длинной. Мы стартовали последними и поэтому находились в долгом изматывающем ожидании. Но главное, что это не повлияло на наши выступления! На ближайшие дни в планах прилететь в Москву, увидеться с родными, а потом уже лететь в Красноярск, чтобы готовиться к Олимпиаде», — написала Синицина в Instagram.

На чемпионате Европы в Таллине Синицина и Кацалапов заняли первое место. По сумме двух выступлений они набрали 217,96 балла.