Бойкова, Козловский, Туктамышева и другие фигуристы получили олимпийскую экипировку

Часть российских фигуристов получила свои комплекты олимпийской формы для Игр в Пекине.

Фото опубликовала Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга. Комплект получили Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Евгений Семененко, Елизавета Туктамышева, а также тренеры — Алексей Мишин и Татьяна Прокофьева.

Ранее появилась информация, когда назовут состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.