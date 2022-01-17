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Сегодня, 18:00

Бойкова, Козловский, Туктамышева и другие фигуристы получили олимпийскую экипировку

Екатерина Савостина
Корреспондент

Часть российских фигуристов получила свои комплекты олимпийской формы для Игр в Пекине.

Фото опубликовала Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга. Комплект получили Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Евгений Семененко, Елизавета Туктамышева, а также тренеры — Алексей Мишин и Татьяна Прокофьева.

Публикация от Фигурное катание СПб (@fskatingspb)

Ранее появилась информация, когда назовут состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Евгений Семененко
Елизавета Туктамышева
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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