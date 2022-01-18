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Сегодня, 08:43

Луна Хендрикс начала сбор средств для поездки на Олимпийские игры в Пекин

Виктория Кравченко

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс собирает деньги для поездки на Олимпийские игры в Пекин. Об этом спортсменка сообщила на своем сайте.

«В ближайшее время я надеюсь быть в Пекине, чтобы во второй раз представлять Бельгию на зимних Олимпийских играх. Но для этого мне необходима всевозможная финансовая поддержка, которую я могу получить», — написала фигуристка.

22-летняя Хендрикс является четырехкратной чемпионкой Бельгии, участницей Игр-2018 в Пхенчхане. На чемпионате Европы-2022 она стала четвертой.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.

Источник: https://www.loenahendrickx.com/request-my-fancard
Фигурное катание
Луна Хендрикс
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