Луна Хендрикс начала сбор средств для поездки на Олимпийские игры в Пекин

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс собирает деньги для поездки на Олимпийские игры в Пекин. Об этом спортсменка сообщила на своем сайте.

«В ближайшее время я надеюсь быть в Пекине, чтобы во второй раз представлять Бельгию на зимних Олимпийских играх. Но для этого мне необходима всевозможная финансовая поддержка, которую я могу получить», — написала фигуристка.

22-летняя Хендрикс является четырехкратной чемпионкой Бельгии, участницей Игр-2018 в Пхенчхане. На чемпионате Европы-2022 она стала четвертой.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.